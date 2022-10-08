Астрономы обнаружили «галактический подземный мир» древних взорванных звезд

В новом исследовании, опубликованном в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , астрономы намеревались выкопать эти давно потерянные звездные объекты. Используя компьютерную симуляцию, команда смоделировала начальное положение миллионов звезд в раннем Млечном Пути (задолго до того, как сформировались его культовые спиральные рукава), а затем нажала космическую кнопку перемотки вперед, чтобы показать, где могли закончиться сморщенные остатки этих звезд. вверх после превращения в сверхновую.

Полученная карта выявила «галактическую преисподнюю» черных дыр и нейтронных звезд (две формы чрезвычайно плотных звездных остатков), которая скрывается в каждом уголке Млечного Пути — и далеко за его пределами. По словам ученых, галактический подземный мир простирается более чем в три раза по высоте самого Млечного Пути, в то время как треть мертвых звезд галактики была выброшена глубоко в космос силой своих собственных взрывов, чтобы никогда не вернуться.

«Взрывы сверхновых асимметричны, а их остатки выбрасываются с высокой скоростью — до миллионов километров в час», — заявил в своем заявлении ведущий автор исследования Дэвид Суини, докторант Сиднейского университета.

В своем исследовании команда сосредоточилась на двух типах звездных останков: нейтронных звездах и черных дырах. Оба типа объектов образуются, когда у массивных звезд заканчивается топливо, и они сбрасывают свои внешние слои газа в результате гигантских взрывов сверхновых, когда их ядра коллапсируют внутрь. Если умирающая звезда имела массу, по крайней мере, в восемь раз больше массы Солнца Земли, рождалась нейтронная звезда; если масса звезды превышает 25 масс Солнца, возникает черная дыра.

Астрономы обнаружили в нашей галактике оба класса звездных остатков, хотя этого недостаточно, чтобы объяснить миллиарды мертвых звезд в прошлом Млечного Пути. Найти эти древние останки сложно по двум основным причинам: во-первых, Млечный Путь значительно изменил форму за последние 13 млрд лет, а это означает, что подземный мир галактики не полностью совпадает с нынешним распределением звезд в нашей галактике; и, во-вторых, звезды, которые умирают в результате взрыва сверхновой, могут быть «отброшены» на большие расстояния в случайных направлениях силой взрыва, оказавшись на окраинах галактики или потерявшись в межгалактическом пространстве.

Авторы исследования построили компьютерную симуляцию, чтобы учесть эту случайность, а также изменение формы Млечного Пути и многие другие факторы. Их результаты показали, что наибольшая концентрация звездных остатков может быть обнаружена вблизи центра галактики, где сверхмассивная черная дыра оказывает чрезвычайно сильное притяжение. Остатки мертвых звезд разбросаны по всем сторонам галактики, что явно противоречит наблюдаемому сегодня спиралевидному распределению звезд.

Команда также обнаружила, что, хотя галактический подземный мир содержит примерно 1% от общей массы галактики, древние звездные трупы всегда рядом. Ближайший звездный остаток должен находиться всего в 65 световых годах от Солнца — или ближе к нам, чем звезды созвездия Большой Медведицы.

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