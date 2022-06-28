Китайские ученые обнаружили в ледниках сотни видов неизвестных бактерий

Группа китайских ученых в течение шести лет собирала образцы с тибетских ледников. В этих льдах по итогу было обнаружено 968 видов бактерий, почти все из которых неизвестны науке.

Группа исследователей из Китайской академии наук обнаружила около тысячи видов бактерий в образцах снега и льда, собранных с тибетских ледников. Почти все они неизвестны науке — и, вполне возможно, опасны для человека.

По данным исследователей, ледяные щиты и ледники покрывают около 10% поверхности Земли, а также являются крупнейшим резервуаром пресной воды.

Существует множество исследований динамики таяния ледников под влиянием глобального потепления. Поэтому любая жизнь, скрытая во льдах эпохи, должна быть изучена на предмет опасности для человечества.

Именно такую задачу поставили перед собой исследователи из Китая. С 2010 по 2016 год они собрали образцы с 21 ледника в Тибете.

В результате таяния льда и снега было обнаружено 968 видов бактерий. 98% из них были неизвестны науке и потенциально опасны.

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