Космические путешествия влияют на работу мозга — ученые

Ученые выяснили, как мозг человека меняется и приспосабливается к невесомости после полугодового пребывания в космосе.

Новое исследование работы мозга космонавтов показало, как меняется организация мозга после шестимесячного полета на МКС, демонстрируя адаптацию, необходимую для жизни в невесомости. Результаты опубликованы в журнале Communications Biology.

Университет Антверпена возглавлял этот научный проект BRAIN-DTI через Европейское космическое агентство. Данные магнитно-резонансной томографии (МРТ) были взяты из мозга 14 астронавтов до и несколько раз после их полета в космос. Используя специальную технику МРТ, ученые собрали данные о мозге астронавтов в состоянии покоя. Этот метод функциональной МРТ в состоянии покоя позволил ученым исследовать состояние мозга по умолчанию и выяснить, меняется ли оно после длительного космического полета.

В сотрудничестве с Льежским университетом недавний анализ активности мозга в состоянии покоя показал, как функциональная связь, маркер того, как активность в одних областях мозга коррелирует с активностью в других, изменяется в определенных областях.

«Мы обнаружили, что связь была изменена после космического полета в областях, которые поддерживают интеграцию различных типов информации, а не каждый раз имеют дело только с одним типом, таким как визуальная, слуховая или информация о движении. Более того, мы обнаружили, что некоторые из этих измененных паттернов связи сохранялись в течение восьми месяцев пребывания на Земле. В то же время некоторые изменения в мозгу вернулись к уровню того, как эти области функционировали до космической миссии», — говорят Стивен Джиллингс и Флорис Вуйтс (Университет Антверпена).

«Понимание физиологических и поведенческих изменений, вызванных невесомостью, является ключом к планированию освоения космоса человеком. Поэтому картирование изменений функций мозга с использованием методов нейровизуализации, как это делается в этой работе, является важным шагом для подготовки нового поколения астронавтов к более длительным полетам», — говорит Рафаэль Льежуа, доктор технических наук (ULiège), будущий астронавт.

Ученые в восторге от результатов, хотя они знают, что это только первый шаг в понимании изменений мозговой коммуникации после космических путешествий.

Ранее Курсор писал, что ученые обнаружили еще один мозг в теле человека. В человеческом организме находится «второй мозг», который располагается в кишечнике, и австралийские ученые смогли понять принцип его работы.

Кроме этого, ученые выяснили, что у мужчин после рождения ребенка уменьшается мозг. Международная группа экспертов провела исследование и установила, что первый опыт родительства приводит у мужчин к уменьшению их мозга. Это позитивно влияет на коммуникацию родители и ребенка.

Напомним, что ученые опровергли популярный миф о человеческом мозге.