Луна максимально приблизилась к Земле: в последний раз такое было в 1030 году

Общеизвестный факт, что расстояние между Луной и Землей составляет 384 400 км. И вот 21 января, это расстояние сократилось до 356 570 км. В последний раз такое сближение произошло почти тысячу лет назад.
Однако оценить сближение люди не смогли, поскольку Луна находится в фазе «молодая луна», которую люди считают невидимой.
Подробнее об этом информирует timeanddate.com.
В следующий раз такое сближение произойдет через 345 лет, а значит ныне живущие люди его уже не застанут. Ученые отмечают, что сближение, которое имеет еще и другое название — перигей, происходит из-за гравитационного влияния Солнца. Именно оно систематически изменяет орбиты всех небесных тел в Солнечной системе. К слову, Луна, находясь в перигелии, вызывает наиболее сильные приливы в земных океанах.
Напомним, что ученые выяснили, когда и как умрет наше Солнце.
Также, новая мощная вспышка на Солнце вызвала проблемы на планете.