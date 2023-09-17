Любителям шоколада назвали два полезных лакомства, которые могут способствовать похудению

Если вы хотите удовлетворить свою тягу к шоколаду и одновременно сбросить ненужные килограммы, подумайте о том, чтобы в умеренных количествах добав...

Если вы стремитесь похудеть и не можете устоять перед соблазном шоколада, есть хорошие новости. Некоторые исследования показывают, что некоторые виды шоколада, если их употреблять в умеренных количествах в рамках сбалансированной диеты, могут действительно способствовать достижению ваших целей по снижению веса.

Два лучших продукта, рекомендованных диетологом Мэри Сабат, MS, RDN, LD, — это темный шоколад и какао-бобы. О них она рассказала порталу SheFinds.

1. Темный шоколад. Несмотря на свой насыщенный и горький вкус, темный шоколад может стать вашим союзником в борьбе с лишним весом. Он содержит меньше сахара, чем молочный шоколад, что делает его лучшим выбором для людей, заботящихся о своем весе. Темный шоколад также богат антиоксидантами, особенно флавоноидами, которые известны тем, что улучшают чувствительность к инсулину, уменьшают воспаление и укрепляют здоровье сердца. Кроме того, его интенсивный вкус может удовлетворить вашу тягу к шоколаду меньшими порциями.

2. Какао-крупка. Эти маленькие хрустящие кусочки измельченных какао-бобов привлекают внимание своей натуральной и необработанной формой. Какао-крупка богата клетчаткой, которая помогает контролировать аппетит и снижает потребление калорий, когда она является частью сбалансированной диеты. Она также содержит теобромин, природный стимулятор, который может повысить уровень энергии и обмен веществ. Присущая им горечь может обуздать тягу к сладкому, облегчая сопротивление нездоровым закускам.

Помните, хотя какао-крупка потенциально полезна для контроля веса, их сильный вкус может понравиться не всем.

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