Людям с предиабетом важно внимательно следить за скрытыми сахарами, а не только за очевидными сладкими продуктами.

Поддержание здорового уровня сахара в крови имеет решающее значение, особенно если вы находитесь на грани диабета. Хотя людям с преддиабетом известно, что следует избегать сладких продуктов, он могут не знать о некоторых хитрых, на первый взгляд «здоровых» вариантах, в которых может быть на удивление много сахара.

Диетолог Крутика Нанавати пролила свет на двух неожиданных виновников в статье SheFinds.

1. Сухофрукты. Хотя свежие фрукты богаты клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, сухофрукты могут быть обманчивыми. Они часто содержат много сахара и калорий и имеют более высокий гликемический индекс, чем свежие фрукты, что вызывает быстрые скачки уровня сахара в крови. Например, всего 1/4 стакана изюма содержит колоссальные 29 граммов сахара и 130 калорий по сравнению с 6 граммами сахара и 30 калориями в таком же количестве свежего винограда. Придерживайтесь свежих фруктов, чтобы избежать избыточного потребления сахара.

2. Батончики мюсли. Многие батончики мюсли, позиционируемые как удобные и полезные для здоровья закуски, не оправдывают своих заявлений о пользе для здоровья. В них, как правило, много сахара, сиропов и масел, но при этом не хватает белка и клетчатки, которые помогают регулировать уровень сахара в крови и обеспечивают чувство сытости. В среднем батончик мюсли содержит около 11 граммов сахара и 120 калорий, а некоторые могут даже включать шоколадную стружку или сухофрукты, что еще больше увеличивает содержание сахара и калорий. Выбирайте более здоровые альтернативы, такие как орехи, чтобы утолить тягу к еде без перегрузки сахаром.

Избегая сухофруктов и внимательно изучая батончики мюсли, вы можете сделать значительные шаги к лучшему контролю уровня сахара в крови и более здоровому организму.

Курсор писал, что медики назвали неожиданный симптом, который предупреждает о риске диабета.