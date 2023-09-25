Магнитные бури в октябре - каких дат стоит опасаться

В один из дней нужно быть особенно осторожным.

Эксперты составили календарь магнитных бурь на октябрь этого года.

Об этом сообщили в Центре предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.

Первую магнитную бурю средней силы ожидают уже 1 октября, а на следующий день, 2 октября, прогнозируют слабую солнечную активность.

По словам специалистов, 5 октября ожидается сильнейшая магнитная буря. Ее пиковое влияние будет утром, но влиять на организм она может до глубокой ночи. В связи с этим возможно появление головной боли, воспаления хронических болезней и резких перепадов настроения.

В период с 13 по 15 октября, а также с 23 по 26 октября, прогнозируются еще две магнитные бури слабой силы. Под конец месяца, с 29 по 30 октября, ожидают достаточно серьезную солнечную активность – магнитную бурю средней силы.

Отметим, что на Земле появляются геомагнитные бури из-за корональных выбросов массы, возникающих на солнечных пятнах. Когда линия магнитного поля на поверхности Солнца становится чересчур запутанной и разрывается, то происходит вспышка.

Однако ее не всегда сопровождают выбросы плазмы. Если в сторону Земли направлено солнечное пятно, то поток летящей через космос плазмы должен врезаться в магнитное поле нашей планеты.

Также "Курсор" сообщал, в какой месяц чаще всего рождаются долгожители и когда наиболее высокий риск смерти.

Помимо этого эксперты рассказали о главных причинах бессонницы.