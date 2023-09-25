В какой месяц чаще всего рождаются долгожители и когда наиболее высокий риск смерти – неожиданное открытие

Существует несколько факторов, объясняющих эту интересную взаимосвязь.

Ученые в рамках нового исследования установили, существует ли связь между месяцем рождения и продолжительностью жизни.

Об этом сказано в исследовании, опубликованном на ResearchGate.

Специалисты по проблемам старения, смертности и долголетия Чикагского университета (University of Chicago) изучили данные 1574 человек, родившихся в период 1880-1895 годов, и проживших приблизительно 100 лет. Их данные сравнили с информацией о братьях и сестрах долгожителей, а также их супругов.

Исследование показало, что в основном долгожители рождались осенью, с сентября по ноябрь. Среди тех, кто появился на свет в марте, мае и июле, часть долгожителей была меньше на 40%.

Ученые предполагают, что существует влияние пренатальных факторов и условий жизни человека в детстве не только на наше здоровье, но и на продолжительность жизни.

Наиболее продуктивный месяц в плане рождения долгожителя – ноябрь. Это обусловлено тем, что у таких людей период активного формирования мозга происходит летом. Именно в эту пору года люди больше всего употребляют свежие овощи и фрукты, из-за чего еще нерожденный ребенок получает большое количество витаминов и микроэлементов. Возможно, именно этот фактор является основой для крепкого здоровья.

Кроме этого, могут влиять сезонные колебания частоты простудных болезней. Люди, рожденные осенью, часто имеют намного меньше хронических болезней, чем другие.

Еще одно возможное объяснение малого количества долгожителей среди людей, рожденных летом или весной, – влияние температуры окружающей среды во время родов или даже зачатия. Известно, что температура влияет на качество сперматозоидов.

Кроме этого, эксперты заметили связь между датой смерти и днем рождения. Так, люди чаще всего умирают в период за две недели до и после дня рождения – в это время умирает треть женщин и половина мужчин.

По мнению ученых, появление ребенка на свет связано у него с сильной болью. Эти ощущения откладываются в памяти и, когда приближается дата рождения, наше тело словно вспоминает пережитое и вновь готовится к стрессу. Поэтому в эти периоды происходит снижение других защитных ресурсов организма.

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