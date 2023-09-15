Медики назвали 5 напитков для быстрого похудения

Они помогут вам сбросить вес и не навредят здоровью.

Ожирение повышает риск заболеваний или состояний здоровья, включая диабет и болезни сердца. Поэтому важно бороться с медленным обменом веществ, чтобы быстрее похудеть.

Об этом пишет "Health Shots".

Общие факторы образа жизни, такие как диета, физические упражнения и сон также играют значительную роль в ускорении метаболизма. Несколько напитков может ускорить ваш метаболизм.

Зеленый чай

Зеленый чай содержит катехины и антиоксиданты, ускоряющие метаболизм. Выпивайте одну-две чашки зеленого чая каждый день.

Яблочный уксус

Смешайте столовую ложку яблочного уксуса с водой и выпейте перед едой. Это может помочь увеличить сжигание жира и уменьшить аппетит, поэтому вы не будете тянуться к нездоровым перекусам.

Лимонная вода

Лимоны богаты питательными веществами, полезными для нашего организма. Помимо всего прочего они богаты витамином С, поэтому могут помочь улучшить метаболизм и поддерживать процессы детоксикации в организме.

Имбирный чай

Имбирь в чае не только поможет ускорить ваш метаболизм, но и помогает при простуде.

Комбуча

Этот ферментированный напиток, изготовленный из чая, сахара и симбиотической культуры бактерий и дрожжей, богат пробиотиками и антиоксидантами. Он способствует детоксикации и улучшает пищеварение, что способствует ускорению метаболизма.

До этого эксперт подсказала, как контролировать свой голод во время похудения.