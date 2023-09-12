Эксперт подсказала, как контролировать свой голод во время похудения

Иногда это бывает очень сложной задачей.

Во время процесса похудения необходимо следить за своим питанием и физической активностью, а еще важно не «сорваться», потому что организм может начать испытывать резкие приступы голода.

На своей странице в Instagram клинический терапевт-диетолог Олеся Добрянская поделилась советами, как с ними бороться.

По словам специалиста, нужно установить собственный режим питания, при чем желательно придерживаться трехразового питания с одним перекусом днем, если вы почувствуете в нем необходимость.

Также важно употреблять клетчатку, потому что именно она насыщает организм и снижает чувство аппетита. А еще она улучшает обменные процессы и работу пищеварительной системы.

Терапевт еще советует контролировать уровень жиров, потому что часто именно они становятся причиной повышенного аппетита и появления лишнего веса, хотя и несут для организма определенную пользу. Постарайтесь контролировать их количество и выбирать жиры из рыбы, авокадо и орехов.

Помимо этого, не забывайте есть углеводы, потому что без них приступы голода будут возникать довольно часто. Люди, добавившие в свой рацион каши, корнеплоды, фрукты и бобовые, имеют меньший аппетит и эффективнее теряют вес.

"Курсор" писал ранее, что фруктовые соки многие считают частью здорового питания и потому не перестают их употреблять даже во время жестких диет. А ведь с такими напитками мы получаем огромное количество калорий, причем незаметно для себя.