Медики назвали четыре веские причины почаще есть помидоры

Томаты богаты витаминами и минералами, а потому они эффективно укрепляют иммунитет, а при частом употреблении - защищают от ряда болезней

Медики и ученые считают помидоры одним из самых полезных овощей. Томаты богаты витаминами и минералами, они активно укрепляют иммунитет, помогают улучшить цвет кожи и являются профилактикой многих болезней.

Об этом пишет Cleveland Clinic.

Помидоры богаты антиоксидантами, а потому они активно борются с целым рядом недугов. Медики назвали четыре самые веские причины есть их ежедневно.

Томаты укрепляют сердце, так как богаты ликопином, который полезен для сердечно-сосудистой системы.Причем не только свежие помидоры, но и томатный соус оказывают положительное влияние на уровень холестерина и снижают его.

Также исследования также показали способность помидоров снижать риск рака легких, желудка и простаты. Ученые убеждены, что в этом случае больше пользы дают ликопин и бета-каротин, которые в большом количестве можно найти в помидорах. Впрочем, нужны масштабные исследования на людях, чтобы доказать пользу помидорам для профилактики рака.

Помидоры укрепляют иммунитет. Витамин С, который в них содержится, является мощным антиоксидантом и помогает укрепить иммунные клетки организма и бороться с инфекциями и свободными радикалами.

Защищают от солнечных ожогов. Помидоры полезны не только для внутренних органов, но и кожи. Люди, регулярно съедающие по 40 граммов томатной пасты с оливковым маслом, имеют на 40% меньше солнечных ожогов. Защита от ультрафиолета также связана с ликопином, который есть в помидорах.

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