Медики назвали главные факторы повышенного риска диабета

Сахарным диабетом 2 типа называют хроническое состояние, при котором уровень сахара (глюкозы) скапливается в крови и возникает гипергликемия. Медики говорят, что в большинстве случаев развитие болезни можно предотвратить. Эксперты назвали главные факторы риска развития болезни.

Ожирение – один из наиболее признанных и главных факторов риска развития диабета 2 типа. Если раньше ожирение чаще было проблемой взрослых людей, то и болезнь считалась «взрослой». Поскольку сейчас выявляется рост количества случаев ожирения и избыточного веса у детей, неудивительно, что случаи диабета 2 типа у детей и молодежи становятся все более распространенными.

Низкий уровень физической активности является еще одним фактором риска диабета 2 типа, потому что природно повышает уровень глюкозы в крови.

Эти два фактора – ожирение и низкая активность – вместе увеличивают риск того, что болезнь начнет развиваться. Это то, на что каждый из нас в силах повлиять, говорят врачи.

Впрочем, есть факторы, над которыми мы не власты. Но и при них можно снизить риски, если вести правильный образ жизни и регулярно проходить обследования. К таковым относятся:

Возраст человека является еще одним важных факторов увеличения распространенности диабета 2 типа среди лиц старше 45 лет.

Генетические факторы могут сыграть свою роль в развитии диабета 2 типа. Если у члена семьи, в частности, первой ступени (отца, брата, сестры или ребенка) есть диабет 2 типа, риск возрастает по сравнению с людьми того же возраста, у которых нет такого фактора риска.

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