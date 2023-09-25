Медики назвали оптимальный возраст для рождения ребенка

По словам ученых, уже после 30 лет у женщин снижается фертильность за счет уменьшения яйцеклеток.

Рождение детей женщинами в зрелом возрасте связано с рисками для рождения потомства. Так, чем старше мать, тем выше вероятность рождения ребенка с синдромом Дауна или выкидыша.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами британского Королевского колледжа акушеров и гинекологов.

Исследователи констатировали, что оптимальным возрастом для деторождения является период от 20 до 35 лет. По словам ученых, уже после 30 лет в женском организме уменьшается выработка яйцеклеток, что снижает фертильные способности и вероятность стать матерью.

Ближе к 40 годам женщины, стремящиеся забеременеть и родить, имеют более высокую вероятность развития гестационного диабета и других осложнений во время беременности, которые провоцируют проблемы со здоровьем как у них, так и у детей.

Ранее мы информировали о том, что за пол ребенка отвечает только один из партнеров во время зачатия. Есть определенные методы, которые позволяют увеличить шансы на желаемый пол ребенка, но они не гарантируют 100%-ного результата. Об этом рассказала врач-гинеколог Юлия Николова.

Врач уточнила, что за пол ребенка отвечают только мужчины. Дело в том, что у женщины набор хромосом ХХ, а у мужчины ХY. Ребенок получает половину хромосом от мамы и половину от папы. Яйцеклетка имеет только Х-хромосому, а сперматозоиды бывают либо с Х-хромосомой, либо с Y-хромосомой. Пол ребенка зависит именно от типа хромосомы, который он "получает" от отца. Если в яйцеклетку "придет" сперматозоид с Х-хромосомой - родится дочь, а если с хромосомой Y - то сын.

Как сообщал Курсор, назван эффективный метод успокоить младенцев, которые не могут уснуть.

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