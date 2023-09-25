Медики назвали оптимальный возраст для рождения ребенка

Рождение детей женщинами в зрелом возрасте связано с рисками для рождения потомства. Так, чем старше мать, тем выше вероятность рождения ребенка с синдромом Дауна или выкидыша.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами британского Королевского колледжа акушеров и гинекологов.
Исследователи констатировали, что оптимальным возрастом для деторождения является период от 20 до 35 лет. По словам ученых, уже после 30 лет в женском организме уменьшается выработка яйцеклеток, что снижает фертильные способности и вероятность стать матерью.
Ближе к 40 годам женщины, стремящиеся забеременеть и родить, имеют более высокую вероятность развития гестационного диабета и других осложнений во время беременности, которые провоцируют проблемы со здоровьем как у них, так и у детей.
Ранее мы информировали о том, что за пол ребенка отвечает только один из партнеров во время зачатия. Есть определенные методы, которые позволяют увеличить шансы на желаемый пол ребенка, но они не гарантируют 100%-ного результата. Об этом рассказала врач-гинеколог Юлия Николова.
Как сообщал Курсор, назван эффективный метод успокоить младенцев, которые не могут уснуть.
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