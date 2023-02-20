Исследователи нашли способ, который поможет омолодить людей на 10 лет

Это открытие позволит ученым разработать новый вид терапии для людей с проблемами сердца.

Британские исследователи открыли новый метод, позволяющий омолодить человека на десять лет. И в этом им помог один из генов, выявленных у долгожителей.

Об этом сообщает Cardiovascular Research.

Ученые в ходе своей работы обнаружили, что у долгожителей часто встречается вариант одного из генов, и они решили проверить, что произойдет, если ввести его пожилым людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для этого биологи провели эксперимент на лабораторных грызунах.

Результаты показали, что введение этого гена в организм мышей привело к остановке ухудшения функции сердца и обратному развитию многих признаков старения. Тогда исследователи решили проверить эффективность данного метода на клетках пациентов пожилого возраста, у которых были диагностированы проблемы с сердцем, многих из них прошли трансплантацию сердца. И введение мутантного гена привело к омоложению.

Специалисты надеются, что их открытие поможет разработать новый вид терапии для людей с сердечной недостаточностью.

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