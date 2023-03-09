Медики назвали три способа уменьшить риск онкологии

18:18, Сегодня
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врач со стетоскопом фото
Фото: depositphotos.com

Специалисты говорят, что риск смертельной болезни можно снизить, если следить за своим весом и вести здоровый образ жизни.

Медики выделили основные способы, которые помогут минимизировать риск возникновения онкологических заболеваний.

Об этом сообщает издание Express со ссылкой на данные Всемирного фонда исследования рака.

Эксперты рекомендуют поддерживать здоровый вес. Это может защитить от 12 видов рака: кишечника, груди, желчного пузыря, почек, печени, рта, пищевода, яичников, поджелудочной железы, простаты, желудка и матки. По словам врачей, среднестатистическому мужчине требуется около 2500 калорий в день, а женщине – около 2000 калорий в день.

Помимо этого, существенно снизить риск онкологических заболеваний помогает регулярная физическая активность. Взрослым рекомендуется уделять упражнениям не менее 150 минут каждую неделю.
Кроме того, важно придерживаться здорового питания, в частности, потреблять больше овощей и фруктов, злаковых и бобовых.  Чтобы снизить риск рака необходимо избегать: высококалорийной пищи, красного мяса, сладких газированных напитков, алкоголя.

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