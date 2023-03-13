Медики рассказали, какую воду категорически нельзя пить во время еды

Медики утверждают, что большое значение имеет даже не столько то, что вы пьете во время еды, а какой температуры ваш напиток.

Прежде всего, эксперты акцентируют на том, что если вы не хотите набрать лишние килограммы, то однозначно не стоит во время трапезы употреблять фруктовые соки, газированные напитки, чай, кофе и любые другие напитки в состав которых входит сахар.

Однако и самая обычная простая вода во время еды может оказаться вредной, если она охлаждена. Холодную воду медики не рекомендуют пить вообще, а во время трапезы — тем более. Главная причина — вы начнете чувствовать голод после еды намного быстрее. Это связано с тем, что холодная вода способствует сокращению желудка и усложняет процесс пищеварения. А у тела есть своя функция — регулировать температуру. Поэтому пища в сочетании с холодной водой не успевает как следует перевариться и очень быстро попадает в верхний отдел кишечника. В результате организм не успевает получить достаточно энергии из пищи, и желудок быстрее становится пустым.

Специалисты советуют пить во время еды чуть теплую воду или теплый зеленый чай. Можно добавить в эти напитки ломтик лимона для вкуса.

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