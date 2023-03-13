Медики рассказали, какую воду категорически нельзя пить во время еды

Медики утверждают, что большое значение имеет даже не столько то, что вы пьете во время еды, а какой температуры ваш напиток.
Об этом рассказали в Naine.
Прежде всего, эксперты акцентируют на том, что если вы не хотите набрать лишние килограммы, то однозначно не стоит во время трапезы употреблять фруктовые соки, газированные напитки, чай, кофе и любые другие напитки в состав которых входит сахар.
Однако и самая обычная простая вода во время еды может оказаться вредной, если она охлаждена. Холодную воду медики не рекомендуют пить вообще, а во время трапезы — тем более. Главная причина — вы начнете чувствовать голод после еды намного быстрее. Это связано с тем, что холодная вода способствует сокращению желудка и усложняет процесс пищеварения. А у тела есть своя функция — регулировать температуру. Поэтому пища в сочетании с холодной водой не успевает как следует перевариться и очень быстро попадает в верхний отдел кишечника. В результате организм не успевает получить достаточно энергии из пищи, и желудок быстрее становится пустым.
Специалисты советуют пить во время еды чуть теплую воду или теплый зеленый чай. Можно добавить в эти напитки ломтик лимона для вкуса.
Ранее «Курсор» информировал, что ученые определили самый полезный для здоровья тип питания. Ученые говорят, что лучше всего придерживаться средиземноморской диеты и рассказали, что особенного в этом типе питания.