Между здоровьем человека и месяцем его рождения есть взаимосвязь — ученые

Испанские ученые провели исследование и выяснили, что месяц рождения человека оказывает влияние на состояние его здоровья.

Ученые установили, что лучше всего себя чувствуют люди, которые появились на свет в летний период. Это объясняется тем, что летом у людей больше возможности получить витамин D, обеспечивающий защиту организма от всевозможных болезней.

Об этом пишет limon.

При этом, по мнению ученых, зимние именинники – самые целеустремленные. Но их здоровье чаще подвергается опасности.

Рожденные зимой больше других подвержены недугам, кроме того, у таких людей выше вероятность развития психических расстройств и нарушений центральной нервной системы.

У тех же, чей день рождения приходится на весенние месяцы, часто наблюдается астма и аллергия.

А среди людей, которые родились осенью, нередко встречаются долгожители. Связано это с периодом солнечных дней и обилием полезной пищи, которую может употребить мать во время вынашивания, отмечают исследователи.

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