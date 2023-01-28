Мозг мешает людям худеть — ученые

В ходе исследования была заблокирована связь между мозгом и жировыми тканями.

Ранее ученые считали, что мозг не регулирует процесс сжигания жира в организме человека, однако новое исследование показывает, что все иначе.

Об этом пишет портал Glamour.

По словам автора исследования Ю Вана, ему с группой ученых удалось обнаружить разветвляющуюся группу нейронов от позвоночника до жировой ткани, непосредственно связанной с частью мозга (ганглии задних корешков). Это открытие позволило ученым предположить, что наш мозг не просто получает данные о жировых тканях, а активно исследует наш жир.

В ходе исследования ученые заблокировали связь между мозгом и жировыми тканями – результат был удивительным. Оказалось, что при отключении сенсорных нейронов наш организм запускает в действие привлекательную систему, которая активизировала процессы сжигания жира. Ученые заметили, что белые жировые клетки начали активно превращаться в бурый жир.

Как сообщал Курсор, ученые рассказали, как похудеть с помощью сладостей. Большинство диет подразумевает отказ от сладких десертов, чтобы добиться уменьшения лишнего веса. Однако неожиданно эксперты выяснили, что с помощью сладостей можно похудеть, и это не шутка.

Правда, специалисты сообщили об одном нюансе — они все-таки имели в виду натуральный продукт, а не конфеты или выпечку.

Поскольку для соблюдения диеты от человека требуется максимум силы воли, а изменения, проходящие в организме, могут серьезно повлиять на психофизическое состояние, то ученые попытались разработать безопасный и приятный метод похудения.

Ранее Курсор писал о том, что эксперты по питанию назвали эффективные способы, которые помогут избавиться от лишних килограммов, а также предотвратить набор веса в будущем.

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