Можно ли собакам давать «человеческую еду»

Одно из распространенных мнений о влиянии определенной еды на здоровье питомцев оказалось заблуждением.

Диетолог Келли Суонсон из Университета Иллинойса и его коллеги провели исследование, касающееся трех диет для собак ‒ сухого корма, беззернового корма и «предковой диеты».

Об этом сообщает Science Alert.

В рамках исследования ученые хотели установить, становятся ли собаки более здоровыми благодаря переходу на естественную «предковую диету» («человеческую еду»). По их мнению, вредность такой диеты для собак ‒ маркетинговое заблуждение, а не научный взгляд на вещи.

На протяжении месяца эксперты давали дюжине биглей лишь определенный корм и установили, что стандартная диета из сухих кормов приводит к тому, что собакам нужно есть намного больше ради поддержки массы тела.

По итогу они испражнялись в три раза больше, чем во время «предковой диеты». Диета, куда вошли беззерновые корма, показала, что 4-лапые начинали испражняться в 1,5-1,7 раза больше.

Согласно результатам нового исследования, собаки легче переваривают питательные вещества, содержащиеся в «человеческой еде». Также было установлено, что придерживание «предковой» и диеты из беззернового корма модифицировало бактерии в кишечнике собаки таким образом, как это не удается сухому корму.

Суонсон полагает, что существует связь между обработкой пищи и уникальными микробными профилями, обнаруженными в испражнениях домашних любимцев. На аналогичное ранее указывали другие исследователи, утверждавшие, что микробиом собак также может меняться из-за диеты из сырого или приготовленного мяса.

Таким образом, некоторые белки и овощи могут подойти животному, но также есть продукты, которых им нужно избегать. Например, это касается шоколада, приправ и фруктов. Если же у человека есть вопросы касаемо того, как определенная еда может повлиять на питомца ‒ лучше обратиться к ветеринару.

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