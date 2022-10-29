Ветеринары рассказали, почему собак категорически запрещено угощать кошачьим кормом

Люди, у которых есть кошка и собака, часто не видят ничего страшного в том, что животные могут время от времени есть ком друг друга. Однако это категорически запрещено, ведь может спровоцировать целый ряд болезней и тяжелых состояний питомцев.

По словам специалиста, корма для кошек более калорийны, чем для собак. Дело в том, что кошки нуждаются в более высоком уровне белков и жиров в корме, так как получают из них необходимую энергию. Извлекать ее из углеводов кошки не способны. А вот у собак такой состав блюда может вызвать панкреатит, почечную и печеночную недостаточность.

Корм для собак содержит больше овощей, чем корм для кошек. Все потому, что собаки, в отличие от кошек, могут получать энергию из углеводов. Также в собачий корм добавляют бета-каротин, чтобы в кишечнике ферменты расщепляли растительные каротиноиды в активный витамин А. В кошачьи корма добавляют витамин А, потому что их метаболизм на такое превращение не способен.

Кошки, в отличие от собак, не могут превращать аминокислоту триптофана в ниацин, поэтому должны получать его с мясом или рыбой.

Кроме того, в кошачьем корме значительно меньше цинка, витамина Е, натрия и калия. Недостаток натрия у собак вызывает нарушение сердца, почек, пищеварительного тракта. Недостаток калия может вызвать проблемы с артериальным давлением, сердцем, мышцами и кишечником. Вместо этого в кошачьей пищи много йода и фосфора. Котам это необходимо, а для собак — очень опасно. У собаки при избытке йода могут быть проблемы со щитовидной железой, почками, сердцем, дыхательной системой и кожей.

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