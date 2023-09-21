Мужчина обнаружил в своем доме секретную комнату – что он в ней нашел

На этом интересные открытия в этом месте не закончились.

Мужчина ремонтировал свой дом и неожиданно узнал, что на чердаке есть секретная комната.

Об этом сообщает Mirror.

По словам автора истории, о тайном помещении ему рассказали рабочие, что побудило его выдрать гипсокартон и провести "расследование". Когда он заглянул внутрь, то заметил большое количество коробок.

Оказалось, что они оставались нетронутыми с 60-х годом прошлого столетия. То, что находилось внутри них, вызвало у мужчины множество вопросов.

"Один из рабочих спросил, известно ли мне, что там есть комната. Я не подозревал. Итак, мы разрезали гипсокартон и заметили множество коробок с 60-х годов. И все они были полны!", – поделился он.

Владельца дома очень заинтриговала эта находка, но в итоге его ждало разочарование. Он ожидал найти нечто интересное внутри коробок, но там были только…сосновые шишки.

"Это один из самых больших обломов в моей жизни", – рассказал автор истории.

Поразительно, но эта комната оказалась не единственным секретным пространством внутри дома. Спустя приблизительно год после переезда мужчина нашел под лестницей закрытый шкаф с несколькими игрушками 70-х годов.

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