Преступник сорвал большой куш в лотерею и распорядился выигрышем необычным образом

Первое, что сделал экс-грабитель после выигрыша - это явился в полицейский участок.

Мужчина, которого многие знают под прозвищем Рамбито, давно избрал преступный путь. Его семь раз судили за грабежи и кражи.

Но все изменилось, когда Рамбито посчастливилось выиграть в лотерею немаленькую сумму, которая составляет около 850000 долларов.

Первое, что сделал экс-грабитель — это явился в полицейский участок и сообщил представителям власти, что отныне он будет вести честную жизнь. Это похвально, но Рамбито пошел еще дальше.

Новоиспеченный богач отыскал двух жертв, которые в свое время пострадали от его действий, и предложил вернуть им деньги, да не просто так, а в двойном размере.

Как сообщал Курсор, в Австралии победитель лотереи Powerball купил билет в магазине города Беннет-Спрингс, и несколько недель не знал о своем выигрыше. Мужчина рассказал журналистам, что приобрел билет всего за несколько часов до розыгрыша, а затем просто забыл о нем.

Через две недели он снова зашел в магазин и услышал, как люди обсуждали владельца нового джекпота Powerball. Мужчина проверил цифры в своем билете и понял, что он является победителем последнего розыгрыша, выигравший приз в размере почти 30 миллионов долларов.

Также мы писали о том, что американец два раза подряд выиграл в лотерею. Мужчина, который работал в Amazon в Балтиморе, штат Мэриленд, выиграл в лотерею 50 000 долларов. При этом мужчина использовал дешевую лотерейку со скретч-картой, которая стоит 5 долларов.

Но удивительно не это, а то, что это уже второй его выигрыш всего за два месяца. До этого он выиграл 30 тысяч долларов.