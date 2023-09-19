Девушка заказала в фастфуде бургер, в котором была таинственная красная таблетка – видео

Американка обратилась к администратору заведения, который пошел разбираться с сотрудниками, после чего выбросил блюдо в мусорное ведро и извинился ...

В США 29-летння медсестра по имени Джей купила бургер в сети ресторанов быстрого питания и обнаружила в нем таблетку, после чего вызвала полицию.

Видео, в котором она показала неожиданную находку, женщина опубликовала в TikTok.

На видео Джей держит недоеденный бургер Венди. Она показывает сэндвич на камеру, показывая что-то похожее на красную таблетку, застрявшую между двумя котлетами мяса.

«Внутри этого чертового бургера есть чертова таблетка», — говорит она.

Женщина обратилась к администратору заведения, который пошел разбираться с сотрудниками, после чего выбросил блюдо в мусорное ведро и извинился перед клиентами.

Американка отметила, что пришла в закусочную вместе с детьми и после случившегося несколько часов провела в больнице, чтобы убедиться в том, что с ними все в порядке.

Позже, девушка опубликовала еще одно видео. Она рассказала, что обратилась в полицию из-за таблетки, которую заметила в еде. В конечном итоге сотрудники полиции выяснили, что ее случайно обронила одна из сотрудниц заведения.

"Я была в бешенстве. Но я поступила правильно, что позвонила в полицию, они проверили это место", — отметила она.

Представитель ресторана, по словам Джей, предложил ей какую-то компенсацию, но она отказалась, «потому что речь шла не об этом». Она говорит, что хотела убедиться, что с ее детьми все в порядке после происшествия, поэтому в итоге отвезла их в отделение неотложной помощи, где они провели «часы», пока их обследовали.

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