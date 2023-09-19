Девушка заказала в фастфуде бургер, в котором была таинственная красная таблетка – видео

В США 29-летння медсестра по имени Джей купила бургер в сети ресторанов быстрого питания и обнаружила в нем таблетку, после чего вызвала полицию.
Видео, в котором она показала неожиданную находку, женщина опубликовала в TikTok.
На видео Джей держит недоеденный бургер Венди. Она показывает сэндвич на камеру, показывая что-то похожее на красную таблетку, застрявшую между двумя котлетами мяса.
«Внутри этого чертового бургера есть чертова таблетка», — говорит она.
Женщина обратилась к администратору заведения, который пошел разбираться с сотрудниками, после чего выбросил блюдо в мусорное ведро и извинился перед клиентами.
Американка отметила, что пришла в закусочную вместе с детьми и после случившегося несколько часов провела в больнице, чтобы убедиться в том, что с ними все в порядке.
Позже, девушка опубликовала еще одно видео. Она рассказала, что обратилась в полицию из-за таблетки, которую заметила в еде. В конечном итоге сотрудники полиции выяснили, что ее случайно обронила одна из сотрудниц заведения.
"Я была в бешенстве. Но я поступила правильно, что позвонила в полицию, они проверили это место", — отметила она.
Представитель ресторана, по словам Джей, предложил ей какую-то компенсацию, но она отказалась, «потому что речь шла не об этом». Она говорит, что хотела убедиться, что с ее детьми все в порядке после происшествия, поэтому в итоге отвезла их в отделение неотложной помощи, где они провели «часы», пока их обследовали.
@juaniab3
This is unacceptable @Wendy’s #Wendys #detroit #nasty #fyp #fypシ #foryoupage #pillinmyfood
Как сообщал Курсор, израильская компания запускает технологию 3D-печати гамбургеров на растительной основе.
Также Курсор писал о том, сколько гамбургеров можно употреблять, не разрушив Землю.