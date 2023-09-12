Мужчина украл у соседа посылку, а после попытался ему ее продать

Его шокировала наглость мужчины.

Мужчина поделился историей о том, как его сосуд украл его посылку, а после попытался продать ему ее обратно.

Об этом сообщает Lad Bible.

По его словам, он оформил заказ в Интернете на ткань для ландшафтного дизайна, но товар так и не пришел по почте. Спустя несколько недель он заметил у двери записку со странным содержанием.

Там было написано, что ткань была "доставлена случайно", а также автор записки интересовался, желает ли владелец выкупить ее или обменять. В письме даже указали торговую марку ткани, что было практически подтверждением того, что неизвестный забрал себе посылку и пытался быстро получить от нее прибыль.

"Привет! Я Сэм, я живу дальше по улице. Несколько недель назад нам случайно доставили ткань для ландшафтного дизайна, у нас остался один рулон, если вы заинтересованы в его покупке. Мы продаем его, но если вы хотите что-то обменять на него, мы могли бы что-нибудь придумать. Напишите мне, если вам интересно", – сказано в записке.

«Курсор» ранее писал, что женщина разбогатела, зарабатывая деньги во сне.