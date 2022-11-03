Мужчина выращивает у себя дома «самое опасное растение» на Земле

Более 150 лет назад растение ужалило коня, который сошел с ума и умер в течение нескольких часов.

Житель Великобритании Дэниел Эмлин-Джонс вырастил у себя дома «самое опасное растение в мире», известное как кустарник гимпийский. У него настолько сильное жало, что оно может довести человека к самоубийству.

Об этом сообщает LADbible.

49-летний мужчина не хочет, чтобы его называли сумасшедшим из-за этого. Эмлин-Джонс занимается выращиванием уникальной фауны ради повышения интереса к растениям. Он говорит, что выращивает это растение «очень безопасно» и хранит его в клетке, на которой висит знак «опасность» и надпись:

«Контакт кожи с листьями или стеблями, даже незначительный, приведет к сильной боли. В случае укусов не трите. Нанесите 3-процентную соляную кислоту на 30 минут, а затем удалите волосы с помощью восковых полосок»

Man plants world’s most dangerous plant in front garden because he was bored https://t.co/yIoamDXwX2 pic.twitter.com/GwAmEVnA4q — SICK CHIRPSE (@SickChirpse) November 2, 2022

Кустарник гимпийский, «австралийское жгучее дерево» или Жалящее дерево напоминает по виду крапиву. Он способен нанести укус, напоминающий «ожог горячей кислотой и удар током одновременно», а также считается самым ядовитым растением в мире.

Впервые его обнаружили на родине в Австралии, когда растение в 1866 году ужалило коня, который сошел с ума и умер в течение нескольких часов. Кустарник гимпийский, относящийся к семейству Крапивовые, можно встретить в тропических лесах не только Австралии, но и Малайзии.

Если человек к нему прикоснется даже на секунду, то из-за контакта с крошечными иглами растения у него сперва возникнет чувство жжения. Болевые ощущения будут усиливаться следующие полчаса и продолжатся неделями или месяцами. Также у людей фиксировали приступы чихания, аллергии, большие красные высыпания, опухание конечностей и даже сведение счетов с жизнью.

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