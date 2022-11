Мужчина выращивает у себя дома «самое опасное растение» на Земле

Житель Великобритании Дэниел Эмлин-Джонс вырастил у себя дома «самое опасное растение в мире», известное как кустарник гимпийский. У него настолько сильное жало, что оно может довести человека к самоубийству.

49-летний мужчина не хочет, чтобы его называли сумасшедшим из-за этого. Эмлин-Джонс занимается выращиванием уникальной фауны ради повышения интереса к растениям. Он говорит, что выращивает это растение «очень безопасно» и хранит его в клетке, на которой висит знак «опасность» и надпись:

«Контакт кожи с листьями или стеблями, даже незначительный, приведет к сильной боли. В случае укусов не трите. Нанесите 3-процентную соляную кислоту на 30 минут, а затем удалите волосы с помощью восковых полосок»

