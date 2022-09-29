Какая пища разрушает щитовидную железу

Когда щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов, страдает весь наш организм. На состояние одной из важнейших желез могут влиять генетические факторы, стрессы, многочисленные заболевания и даже диета.

Дефицит таких ценных минералов, как йод, селен, железо и цинк, может негативно сказаться на функционировании щитовидной железы. Некоторые продукты также могут нарушить гормональный баланс организма. Имейте в виду, что при проблемах со щитовидной железой иногда возникают другие состояния, такие как глютеновая болезнь и резистентность к инсулину. В этой ситуации диета имеет большое значение.

Хотя соответствующая диета не излечит больную щитовидную железу, она может оказать положительное влияние на ход терапии и дальнейшие результаты пациента. Каких продуктов следует избегать при заболеваниях щитовидной железы?

У вас есть проблемы со щитовидной железой? Этот продукт строго запрещен Как утверждают некоторые врачи, молочные продукты должны исчезнуть из рациона людей, у которых есть проблемы со щитовидной железой. Как оказалось, на самом деле это не так. Молочные продукты не следует полностью исключать из меню, так как они являются важной составляющей сбалансированного питания. Однако следует помнить, что препараты для щитовидной железы принимаются натощак, а молочные продукты могут затруднить их переваривание. Поэтому при первом приеме пищи их следует избегать.

Эксперты также предостерегают от чрезмерного употребления овощей семейства крестоцветных из-за содержания гойтрогенов. При больной щитовидной железе также следует с осторожностью относиться к сое и глютену. Однако при внесении кардинальных изменений в ежедневное меню следует проконсультироваться с врачом.

Людям, борющимся с больной щитовидной железой, обязательно следует отказаться от продуктов с высокой степенью переработки и фаст-фуда. Присутствующие в них вещества нарушают правильную работу гормонов в нашем организме и влияют на состояние всего организма. Именно поэтому такие продукты, как пицца, наггетсы, картофель фри, гамбургеры и шашлык, следует навсегда убрать из меню.