На дне реки в Германии обнаружили находку 375-летней давности

Археолог Фриц Юргенс из Кильского университет вместе с командой обнаружил на дне реки Траве в северной Германии затонувший корабль.

Группа археологов во время исследования реки Траве, расположенной в северной Германии, обнаружила на ее дне корабль 375-летней давности.

Об этом сообщает издание Gizmodo.

Отмечается, что от судна мало чего осталось — несколько деревянных балок, которые были покрыты мидиями, а также груз извести. Исследователи 8 месяцев изучали корабль и определили, что судно было построено в середине XVII века.

Археолог Фриц Юргенс из Кильского университет подчеркнул, что грузом корабля была негашеная известь, которая использовалась для приготовления строительного раствора и штукатурки.

Согласно анализу, корабль сел на мель в одном из изгибов реки, повредив корпус и поэтому судно было затоплено. Его длина составляла где-то от 19 м до 24 футов.

«Курсор» писал ранее, что недавно исследователи на юге Англии в графстве Дорсет обнаружили удивительную находку — самый старый затонувший корабль XIII века — Mortar Wreck. И она очень ценная, поскольку ученым редко удавалось найти корабли 750-летней давности.

Еще мы писали, что в заливе Абу-Кир, вблизи Александрии, был обнаружен корабль, который сохранился благодаря тому, что строительные блоки прижали его ко дну канала и не позволили течению унести корабль.