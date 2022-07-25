В Египте обнаружили древний корабль с сокровищами

В заливе Абу-Кир, который находится вблизи Александрии, был обнаружен корабль, который сохранился благодаря тому, что строительные блоки прижали его ко дну канала и не позволили течению унести корабль.

Ученые обнаружили затонувший древнегреческий корабль в заливе Абу-Кир, недалеко от египетского города Александрия.

На корабле было найдено множество сокровищ эпохи Птолемеев — династии правителей Египта в IV-I веках до нашей эры.

Эксперты считают, что корабль затонул после того, как в него попали крупные блоки из храма Амуна. Храм был разрушен во время стихийного бедствия где-то во II веке до нашей эры.

По мнению исследователей, те же блоки, которые потопили корабль, также помогли его сохранить. Ведь блоки прижали затонувший корабль ко дну канала и не позволили течению унести его.

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