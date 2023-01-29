В Египте нашли древний саркофаг, который таит в себе необычный секрет

Внутри находилась мумия в очень хорошем состоянии, и мужчина в ней не был правителем Египта, что весьма нетипично для того времени.

Археологи нашли запечатанный саркофаг в 15-метровой шахте в некрополе Саккара к югу от Каира. Внутри находилась мумия, которая была покрыта листовым золотом. Подробнее о находке информирует bbc.com.

Мумию при жизни звали Гекашепес. Считается, что тело это мужчины сохранилось гораздо лучше всех ранее найденных мумий Египта. Более того, мужчина при жизни не был правителем. К слову, рядом с гробницей Гекашепеса было найдено еще три других гробницы, одна из которых принадлежала «хранителю тайны» фараона.

Самая большая мумия принадлежала человеку по имени Хнумджедеф – священнику, инспектору и смотрителю знати. Другая – человеку по имени Мэри, который был старшим дворцовым чиновником, имевшим титул «хранителя тайны». Считается, что он мог проводить особые религиозные обряды. В третьей гробнице, по мнению археологов, был похоронен судья и писатель по имени Фетек. Тут же ученые обнаружили коллекцию самых больших статуй, когда-либо найденных в этом регионе. А еще в этих гробницах была найдена редкая керамика.

Ранее «Курсор» информировал, что Египет приостановил передачу острова в Красном море Саудовской Аравии.

Напоминаем, что Египет обнаружил крупное газовое месторождение в Средиземном море. Эксперты подсчитали, что предварительно объемы газа в новой скважине составляют около 100 миллиардов кубометров.

Также, на севере Египта во время раскопок обнаружили необычных мумий. Во время открытия саркофагов, ученые увидели у мумий золотые языки.