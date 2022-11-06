Ученые разрабатывают официальный «протокол контактов с инопланетянами»

Если бы завтра внеземная жизнь отправила сообщение на Землю, как бы отреагировало человечество? По словам исследователей, на этот вопрос нет ответа и это является проблемой.

Группа экспертов полна решимости изменить это с помощью первого нового протокола «контакта» с инопланетянами. Вот почему впервые за 35 лет команда экспертов в области политики и ученых объединилась, чтобы установить набор протоколов контактов с инопланетянами, которым весь мир должен следовать в случае внезапной встречи с инопланетянами.

«Научная фантастика переполнена исследованиями о влиянии на человеческое общество после обнаружения и даже встречи с жизнью или разумом в других местах», — сказал в своем заявлении Джон Эллиот, ученый-компьютерщик из Университета Сент-Эндрюс в Шотландии. Эллиот является координатором недавно созданного Центра обнаружения SETI Университета Сент-Эндрюс, междисциплинарной организации, которая установит новый протокол контактов с инопланетянами.

По словам Эллиота, новая исследовательская группа «выйдет за рамки размышлений о влиянии на человечество» потенциальной встречи с инопланетянами и вместо этого сосредоточится на том, как мы должны реагировать.

В настоящее время единственный протокол контактов с инопланетянами, который есть у людей, был установлен сообществом Института поиска внеземного разума (SETI) в 1989 году. В основном он фокусируется на важности обмена открытиями с общественностью и более широким научным сообществом. В случае подтвержденного контакта с инопланетянами главный практический совет протокола для ученых — обратиться за инструкциями к ООН или другому руководящему органу.

По словам ученых, от обнаружения следов воды на Марсе до обнаружения экзопланет, потенциально похожих на Землю, достижения в области исследования космоса за последние десятилетия сделали идею жизни в других мирах более правдоподобной. Тем не менее, несмотря на более чем вековые попытки установить контакт с этими потенциальными формами жизни, люди до сих пор не получили ответа.

Вместо того, чтобы сосредотачиваться на отправке сообщений инопланетянам, новый центр обнаружения SETI будет сканировать сигналы на наличие потенциальных сообщений, отправленных инопланетными формами жизни, и разработает основу для придания значения этим сигналам. Они также создадут оценки воздействия; подготовят отчеты, в которых описываются последствия конкретных политик; разработают протоколы и трактаты для реагирования на гипотетических инопланетных посланников.

«Получим ли мы когда-нибудь сообщение от инопланетян? Мы не знаем. Мы также не знаем, когда это произойдет. Но мы знаем, что не можем позволить себе быть плохо подготовленными с научной точки зрения для события, которое может превратиться в реальность уже завтра», — сказал Эллиот.

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