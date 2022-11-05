Найдены давно утерянные драгоценности из гробницы Тутанхамона

Гробница Тутанхамона, открытая столетие назад, 4 ноября 1922 года, содержала множество фантастических артефактов. Но некоторые из драгоценностей фараона пропали спустя столетие после их обнаружения, несмотря на законы, определяющие, что артефакты в гробнице принадлежат Египту.

Об этом сообщает Live Science.

Некоторые из этих драгоценностей, возможно, были вывезены из Египта Говардом Картером, британским археологом, руководившим раскопками, в ходе которых была обнаружена гробница. В исследовании, которое будет представлено на конференции в Луксоре с 4 по 6 ноября, Марк Габольд, профессор египтологии из Университета Поль-Валери в Монпелье во Франции, определил некоторые из этих потерянных драгоценностей и выяснил, где они могут быть. Он изучил изображения находок из гробницы Тутанхамона, сделанные фотографом Гарри Бертоном в 1920-х годах, и сравнил их с вещами, найденными в музеях и на аукционах.

Исследования Габольде позволили ему виртуально реконструировать широкий воротник, который был на груди Тутанхамона, но теперь находится в нескольких местах, некоторые из которых неизвестны. По словам Габольде, части воротника были взяты Картером и находятся в Художественном музее Нельсона-Аткинса в Канзас-Сити, штат Миссури, в то время как некоторые бусины на воротнике, похоже, были переплетены в ожерелье, которое сейчас принадлежит анонимному владельцу, который безуспешно пытался продать их на аукционе — совсем недавно, в 2015 году, на Christie’s.

Габольде сравнил изображения ошейника, сделанные Бертоном, с изображениями из музея и с аукциона и обнаружил, что они кажутся одинаковыми. Музей Нельсона-Аткинса соглашается и отмечает это на своем веб-сайте.

Другой пример утерянных украшений из гробницы Тутанхамона, взятых Картером, состоит из бусинок от головного убора. Габольд обнаружил, что бусины, по-видимому, были нанизаны на ожерелье, которое сейчас находится в Художественном музее Сент-Луиса. На своем веб-сайте Художественный музей Сент-Луиса признает, что это могло быть из могилы египетского фараона.

Еще один пример нанизанных бус из гробницы Тутанхамона — это ожерелье, которое сейчас находится в Британском музее в Лондоне. Бусины также забрал Картер. Еще одно украшение, украденное из гробницы, — это широкий воротник из фаянса (глазурованной керамики), который находился в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, но был возвращен в Египет в 2011 году. Он также был украден Картером.

В письме 1934 года британский египтолог сэр Алан Гардинер раскритиковал Картера за кражу из гробницы Тутанхамона. Картер дал Гардинеру амулет с надписью, утверждая, что он не из гробницы, но позже Гардинер обнаружил, что это произошло потому, что он соответствовал другим из гробницы Тутанхамона, которые были сделаны из той же формы. Гардинер попросил Рекса Энгельбаха, египтолога и инженера, провести идентификацию.

Гардинер написал Картеру, сказав ему, что амулет «несомненно был украден из гробницы Тутанхамона» и что «я глубоко сожалею о том, что оказался в столь неудобном положении», и отметив, что он не рассказал другим о краже Картера. Египтолог Боб Брайер недавно опубликовал это письмо в своей книге «Тутанхамон и гробница, изменившая мир» (Oxford University Press, 2022). Гардинер никому, даже Энгельбаху, не рассказывал о краже Картера, и ему так и не были предъявлены обвинения.

Почему Картер украл артефакты, неизвестно. Документы в музее Нельсона-Аткинса указывают на то, что Картер передал части воротника, которые сейчас находятся в музее, хирургу по имени Беркли Мойнихан.

Эйдан Додсон, профессор египтологии Бристольского университета в Великобритании, сказал, что он сомневается, что финансовая выгода была мотивом. Вероятно, что Картер считал некоторые предметы малозначительными и думал, что он может дарить их друзьям. В некоторых случаях Картер мог отправить их в Англию для ремонта или анализа. Он добавил, что у Картера было «довольно «свободное и легкое» отношение, соответствующее тому, кто начал свою карьеру в 1890-х годах, когда археологическая мораль была совсем другой».

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