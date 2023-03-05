На Луне может появиться собственный часовой пояс

Использование разных временных зон может привести к сбоям в коммуникации и повлиять на эффективность работы экипажа.

Использование разных временных зон на Луне может стать проблемой для будущих миссий в космосе. Исследования показали, что с развитием колонизации Луны миссии могут происходить на разных частях спутника, где понадобятся разные временные зоны.

Об этом пишет портал NNews.

На Земле мы используем разные часовые пояса для того, чтобы согласовывать время между разными регионами. Однако на Луне, где день и ночь длится около 28 земных суток, использование разных временных зон может привести к сбоям в коммуникации и повлиять на эффективность работы экипажа.

Во избежание этих проблем, исследователи предлагают использовать универсальный временной стандарт на всей поверхности Луны. Это может стать эффективным решением для будущих миссий, поскольку позволит избежать проблем с координацией времени на разных частях спутника.

Кроме того, изучение этой темы может помочь в решении проблем сохранения здоровья экипажа. Ученые уже выяснили, что длительное использование искусственного света может оказать негативное влияние на физическое и психическое здоровье человека. Использование различных временных зон на разных частях Луны может усугубить эту проблему.

Таким образом, исследование использования временных зон на Луне и других планетах демонстрирует необходимость разработки унифицированного временного стандарта для эффективной работы в космосе. Ученые и инженеры продолжают работать над этой темой, чтобы обеспечить безопасность и эффективность будущих космических миссий.

Ранее Курсор писал, что исследование ученых Нацинститута аэрокосмической информации Академии наук Китая заставило науку пересмотреть данные о Луне. В исследованиях геохронологии и истории взаимодействия небесных тел Солнечной системы появились новые вводные данные.

Еще мы писали, что ученые из Киотского университета вместе со специалистами корпорации Kajima объявили о начале сотрудничества, чтобы создать уникальную гигантскую базу на Луне.

Битва за Луну: NASA обеспокоено космической программой Китая. Представитель МИД Китая заявил, что «США постоянно проводят клеветническую кампанию против наших нормальных и разумных космических усилий».

Наша редакция сообщала, что NASA хочет создать ядерную энергосистему на Луне.