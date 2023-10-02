На Марсе засняли "пыльного дьявола", в сети появилось видео

Марсоход сделал 21 снимок с помощью одной из своих навигационных камер, а затем ученые соединили эти кадры вместе.

Ученые продолжают изучать поверхность Марса, в частности его кратеры. С этой целью в 2021-м году они отправили на Красную планету марсоход NASA "Perseverance", который запечатлел на планете необычное погодное явление.

Речь идет о "пыльном дьяволе", который появился в конце августа текущего года на западном краю кратера Джезеро. Это атмосферное явление, напоминающее вихрь или маленький песчаный торнадо, который возникает, как правило, из-за высоких температур и ветров.

Марсоходу удалось сделать 21 снимок этого вихря с помощью одной из своих навигационных камер, а затем специалисты на Земле объединили эти кадры, чтобы создать видеоролик.

В NASA отметили, что попавший в объектив "пыльный дьявол" находился приблизительно в 4 километрах от аппарата и двигался с востока на запад со скоростью около 19 километров в час. Его ширина составила примерно 60 метров, а высота достигала 2 километров.

"Курсор" писал ранее, что на протяжение многих лет ученые исследуют Красную планету и делают различные снимки ее поверхности. На одной из фотографий был замечен странный предмет, который озадачил пользователей сети.

Еще мы писали, что американские ученые изучили данные марсохода Curiosity и сделанные им снимки поверхности Марса, в рамках чего обнаружили фотографию опала – драгоценного камня на Земле.