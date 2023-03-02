На пляже в Великобритании нашли артефакт, которому 3 тысячи лет

На пляже Кент (Великобритания) археолог Стив Томлинсон нашел реликвию бронзового века, которая считается самой старой обувью, когда-либо найденной в Соединенном Королевстве.

Об этом сообщает Arkeo News.

Предполагается, что этой обуви 3 тысячи лет. Исследователь отправил ее Восточный Килбрайд (Шотландия), где эксперты проведут радиоуглеродный анализ.

При первом обнаружении артефакта археолог даже не думал, что он заслуживает особого внимания. Однако спустя 5 недель после более детального исследования выяснилось, что обувь относится к позднему бронзовому веку.

«Дата, которую мне дали, была просто поразительной. Это невероятно, и это так, так редко. Такой текстиль не часто выживает, его приходится находить в анаэробных условиях», – поделился он.

Найденная обувь – потенциально самая старая среди найденных на Британских островах, а также считается самой маленькой обувью бронзового века, найденной в мире. Длина обуви составляет 15 см, и есть версия, что ее носил ребенок в возрасте от двух до трех лет.

«Я, безусловно, с нетерпением жду будущего и того, что мы все можем извлечь из этой невероятной находки. Найти что-то подобное довольно необычно. Это также открывает историю; мы просто ничего не знаем о таких вещах», – сказал Томлинсон.

Сейчас ученые занимаются проведением дополнительных исследований для выяснения того, из какого животного была сделана кожа и можно ли получить какую-либо ДНК из найденного объекта. После завершения всех научных исследований обувь бронзового века отправится в Британский музей.

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