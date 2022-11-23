На Земле было пять массовых вымираний — ученые

В следствие каждого из эпизодов было уничтожено более половины животного мира на всей планете.

Жизнь на Земле пережила по крайней мере пять крупных эпизодов массового вымирания с момента возникновения многоклеточной жизни около 540 миллионов лет назад. Каждое из них уничтожило более 50% животного мира на всей планете.

Об этом сообщает NASA.

Ученые агентства изучали «крупные магматические области» в истории Земли, повлекшие несколько массовых вымираний на нашей планете миллионы лет назад.

Большие магматические области являются продуктами периодов крупномасштабного вулканизма, длившегося десятки тысяч или даже сотни тысяч лет. Они могут откладывать на поверхность несколько сот тысяч кубических километров вулканической породы. В верхней части этого накопления может быть достаточно расплавленной породы, чтобы похоронить территорию даже всей страны на глубину километра.

Согласно исследованию и другим предыдущим исследованиям, большинство этих событий вымирания были вызваны или усилены видами извержений, создающих крупные регионы извержений.

Как сообщал Курсор, ученые проанализировали изменения климата, вызванные хозяйственной деятельностью человека, и пришли к заключению, что нас ожидает массовое, шестое по счету, вымирание на Земле.

Истории известны пять глобальных температурных катастроф на Земле. Снижение температуры на 7 градусов привело к глобальному похолоданию, массовым исчезновениям видов и вымираниям растений и животных. Всемирное потепление на 9 градусов привело к не менее катастрофичным итогам.

Также Курсор информировал о том, что группа биологов из Гавайев и Франции уверена, что на нашей планете уже началось массовое вымирание, которое является уже шестым. При этом оно, по словам экспертов, полностью вызвано действиями человечества.