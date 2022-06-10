Накачивали детей кокаином: раскрыт новый факт о жертвоприношениях инков

Археологи исследовали древние волосы и ногти детей в возрасте около шести лет, чтобы обнаружить присутствие опьяняющих препаратов, которые, как сообщается, эффективно успокаивали их перед принесением в жертву.

Детей инков, которые были выбраны для ритуального жертвоприношения, накачивали наркотиками, чтобы они оставались спокойными перед смертью, подтвердило новое исследование древних образцов волос и ногтей.

Исследование подробно анализирует токсикологические образцы двух детей инков в возрасте шести лет, которые были принесены в жертву на вулкане Ампато в Перу, что является обычной практикой в ​​древнем обществе инков, чтобы отпраздновать важные события, такие как рождение королевской семьи или победу в войне. Жертвоприношение, называемое капакоча, совершали жрецы. Это также было средством контроля над населением.

Исследование было проведено международными группами ученых из Польши, США и Перу и опубликовано в этом месяце в Journal of Archaeological Science.

Археологи искали наличие опьяняющих наркотиков, таких как кокаин, в дополнение к многочисленным галлюциногенным химическим веществам, таким как мескалин, триптамин, гармалин и гармин, которые обладают психоактивными свойствами.

Они обнаружили, что в последние дни и недели жизни жертвы жевали листья коки и были отравлены аяуаской, напитком, приготовленным в основном из южноамериканского галлюциногенного цветущего винограда яге.

Исследователи подозревают, что инки могли сознательно использовать антидепрессивные свойства растения для борьбы с беспокойством и депрессией своих жертв, отмечая, что дети, скорее всего, знали о том, что происходит. Они добавили, что успокаивающие препараты оказались эффективными.

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