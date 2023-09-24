Напитки, которые сделают сон более крепким и здоровым

Они не только помогут быстрее заснуть, но и поспособствуют более качественному и глубокому сну.

С проблемой бессонницы так или иначе сталкивались все. Она может проявляться затруднением засыпания, подъемами ночью или ранним пробуждением, а также недостаточным количеством качественного сна. Это довольно распространенное состояние и может влиять на физическое и психическое здоровье человека, а также на его качество жизни.

Об этом пишет Еxpress.co.

Специалист по вопросам питания Джесс Блум рассказала, какие здоровые напитки могут помочь вам уснуть.

Травяные чаи. Напитки на основе трав, такие как чай из мелиссы, валерианы или лаванды, известны своими успокаивающими свойствами.

Чай из ромашки традиционно используют как природное средство от бессонницы, его эффективность подтверждают многочисленные исследования. К тому же ромашковый чай оказывает положительное влияние на содержание сахара в крови и улучшает защиту клеток организма от окислительного стресса.

Теплое молоко содержит триптофан, аминокислоту, которая способствует выработке серотонина и мелатонина, гормонов, регулирующих сон.

Теплые напитки с медом также помогут наладить сон. Мед содержит глюкозу, которая помогает триптофану активнее попадать в мозг, что способствует сну.

Какао содержит магний, который помогает расслабить мышцы и способствует засыпанию. Этот напиток уменьшает тревожность и снижает АД, а также восстанавливает циркадные ритмы. Кроме того, какао содержит множество полезных веществ: витамины, флавоноиды, антиоксиданты.

Ранее «Курсор» информировал, почему длительный сон опасен для здоровья. Британские ученые из Университета Киля провели исследования и выяснили, к каким последствиям приводит сон больше нормы, то есть свыше 8 часов.