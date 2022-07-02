NASA запустит две ракеты для поиска обитаемых планет

11:37, Сегодня
Интересные факты, Технологии
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Фото: pixabay.com

НАСА запускает две миссии по сбору измерений ультрафиолетового света, чтобы попытаться понять, что делает атмосферу планеты пригодной для жизни.

NASA запустит две зондирующие ракеты с севера Австралии в первой половине июля, чтобы помочь астрономам понять, как звездный свет влияет на атмосферу планеты, сообщило NASA на этой неделе.

Эти ракеты последуют за двумя другими ракетами, которые уже были запущены в рамках исследования, чтобы понять, как звездный свет влияет на способность планеты поддерживать жизнь.

Запуски ракет будут направлены на две звезды, похожие на Солнце, расположенные недалеко от земного Солнца, Альфа Центавра A и B, из-за их ультрафиолетового света, который необходим для жизни в очень специфических количествах. Слишком большое количество ультрафиолетового света может разрушить атмосферу, пояснили в NASA.

«Ультрафиолетовое излучение Солнца сыграло свою роль в том, что Марс потерял свою атмосферу, а Венера превратилась в сухой, бесплодный ландшафт», — сказал астроном Университета Колорадо Брайан Флеминг.

«Нам нужно понять звезды, чтобы понять любые планеты, которые мы там найдем», — сказал другой астроном Университета Колорадо Кевин Франс.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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