NASA запустит две ракеты для поиска обитаемых планет

NASA запустит две зондирующие ракеты с севера Австралии в первой половине июля, чтобы помочь астрономам понять, как звездный свет влияет на атмосферу планеты, сообщило NASA на этой неделе.
Эти ракеты последуют за двумя другими ракетами, которые уже были запущены в рамках исследования, чтобы понять, как звездный свет влияет на способность планеты поддерживать жизнь.
Запуски ракет будут направлены на две звезды, похожие на Солнце, расположенные недалеко от земного Солнца, Альфа Центавра A и B, из-за их ультрафиолетового света, который необходим для жизни в очень специфических количествах. Слишком большое количество ультрафиолетового света может разрушить атмосферу, пояснили в NASA.
«Ультрафиолетовое излучение Солнца сыграло свою роль в том, что Марс потерял свою атмосферу, а Венера превратилась в сухой, бесплодный ландшафт», — сказал астроном Университета Колорадо Брайан Флеминг.
«Нам нужно понять звезды, чтобы понять любые планеты, которые мы там найдем», — сказал другой астроном Университета Колорадо Кевин Франс.
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