NASA запустит две ракеты для поиска обитаемых планет

НАСА запускает две миссии по сбору измерений ультрафиолетового света, чтобы попытаться понять, что делает атмосферу планеты пригодной для жизни.

NASA запустит две зондирующие ракеты с севера Австралии в первой половине июля, чтобы помочь астрономам понять, как звездный свет влияет на атмосферу планеты, сообщило NASA на этой неделе.

Эти ракеты последуют за двумя другими ракетами, которые уже были запущены в рамках исследования, чтобы понять, как звездный свет влияет на способность планеты поддерживать жизнь.

Запуски ракет будут направлены на две звезды, похожие на Солнце, расположенные недалеко от земного Солнца, Альфа Центавра A и B, из-за их ультрафиолетового света, который необходим для жизни в очень специфических количествах. Слишком большое количество ультрафиолетового света может разрушить атмосферу, пояснили в NASA.

«Ультрафиолетовое излучение Солнца сыграло свою роль в том, что Марс потерял свою атмосферу, а Венера превратилась в сухой, бесплодный ландшафт», — сказал астроном Университета Колорадо Брайан Флеминг.

«Нам нужно понять звезды, чтобы понять любые планеты, которые мы там найдем», — сказал другой астроном Университета Колорадо Кевин Франс.

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