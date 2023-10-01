Назван уникальный горячий напиток с мощными противораковыми свойствами

Ученые и медики говорят, что от рака не застрахован никто, но есть факторы, которые могут снизить ваши шансы на развитие некоторых видов рака. А это, в том числе, правильное питание и полезные напитки.

Одним из продуктов, который привлекает внимание специалистов, являются грибы рейши, которые могут быть употреблены в форме чая. Этот гриб также известен под другими названиями, такими как "лин-чжи", "китайский гриб", "ганодерма" и "лакированный трутовик".

В дикой природе гриб рейши довольно редок и, в основном, произрастает в южных и юго-восточных регионах Азии в густых лесах, обычно на стволах гниющих сливовых деревьев.

Healthline отмечает, что многие люди обращают внимание на этот гриб благодаря его потенциальным противораковым свойствам.

Исследование, в котором участвовало более 4000 выживших после рака груди, показало, что около 59% из них употребляли грибы рейши. Кроме того, несколько исследований указывают на то, что употребление этого вида грибов может способствовать уменьшению раковых клеток.

Грибы рейши также были исследованы с точки зрения их влияния на профилактику и лечение колоректального рака, который развивается в эпителии сигмовидной (толстой) кишки и прямой кишки.

Однако ученые подчеркивают, что грибы рейши следует использовать как дополнение к традиционному методу лечения рака, а не как его замену.

Кроме того, ученые подчеркивают важность поддержания здорового веса, поскольку ожирение является фактором риска для 13 различных типов рака. Важно включать в рацион продукты, богатые клетчаткой, а также употреблять фрукты и овощи. В то же время следует ограничивать потребление обработанных и красных мясных продуктов, а также высококалорийных пищевых продуктов.

Также "Курсор" сообщал о витаминных добавках, провоцирующих развитие рака.