Назван лучший утренний суперпродукт, который облегчит процесс похудения после 40 лет

Особенно, если вы пытаетесь привести себя в форму и сбросить несколько килограммов после 40 лет, важно начинать свое утро с сытной, питательной еды, которая поможет вам справиться со всем, что приготовил для вас день. И, как оказалось, есть один вкусный суперпродукт, который может сделать это: овсянка.

Чтобы узнать больше о том, почему овсянка является одним из лучших суперпродуктов, которые вы можете добавить в свой завтрак, чтобы быстрее похудеть после 40 лет, SheFinds поговорили с Джоанной Вен, сертифицированным тренером по здоровому образу жизни и основателем Spices & Greens.

Овсяная каша

Нет ничего лучше, чем начать утро с сытной, теплой тарелки овсянки — и, к счастью, Вен говорит, что это также один из самых здоровых способов начать свой день, особенно если вы пытаетесь похудеть. «Овсянка — один из самых полезных и питательных суперпродуктов, которые вы можете есть на завтрак, и она может быть особенно полезна для людей старше 40 лет, которые хотят быстро похудеть», — говорит она.

Начнем с того, что эта пища очень насыщает, то есть помогает вам оставаться сытым в течение дня. «Овсянка обеспечивает медленно сгорающие углеводы для более длительного высвобождения энергии, а также большое количество клетчатки, витаминов и минералов; это помогает дольше сохранять чувство сытости», — говорит Вен. Это означает, что у вас будет меньше шансов переесть в конце дня, а тяга к обработанным закускам, скорее всего, будет сведена к минимуму. Все это сделает вас на один шаг ближе к вашей цели по снижению веса.

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