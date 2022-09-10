Назван лучший защитник сердца — исследование

Американские врачи выяснили интересные свойства витамина, который оказался совершенно незаменимым для поддержки и защиты сердечной мышцы.

Витамин D в организме содействует множеству важных функций и поддерживает работу разных органов. Известно, что он помогает укреплять кости и зубы, поддерживает здоровье иммунной и нервной системы, регулирует уровень инсулина.

Кроме того, витамин D выполняет крайне важную функцию для сердечно-сосудистой системы, сообщает medicina.

Американский ученый Амр Мараван из университета Вирджинии пояснил: «Большие количества витамина D в организме статистически связаны с более высокой выносливостью. Он благотворно влияет на кости и сердце, поэтому важно поддерживать его уровень, используя пищевые добавки или просто почаще выходя на солнце».

Ученые пришли к выводу, что витамин D существенно уменьшает риски развития инфаркта и замедляет развитие склероза. Это является профилактикой и защитой мозга от дальнейших повреждений.

Кроме того, биологи выяснили, что ключевую роль в защите клеток от старения и от развития рака также выполняет витамин D. Это удалось выяснить, когда червей кормили мощными дозами витамина.

Интересно, что рыбий жир также способен защищать от диабета и некоторых других болезней. Мараван с коллегами выяснили, что чем больше витамина D накопилось в организме, тем лучше человек справляется с физическими нагрузками.

В этом исследовании участвовали две тысячи добровольцев, которые регулярно проходили медицинские обследования и сдавали тесты на выносливость, при этом информируя врачей о диете, об активности и вредных привычках.

Участники тестов, чаще других употреблявшие витамин D, в три раза лучше показывали себя в дыхательных тестах, причем это характерно абсолютно для всех возрастных групп. Таким образом витамин D одинаково полезен и для молодых, и для пожилых мужчин и женщин.

Однако ученые предупреждают, что нельзя употреблять витамин в больших количествах, есть определенные нормы. А при его избытке в организме могут начаться серьезные отклонения.

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