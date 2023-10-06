Назван напиток, который необходим для здоровья людям в возрасте

В пожилом возрасте большинство людей испытывают острую нехватку минералов и микроэлементов. А потому врачи рекомендуют им как можно чаще включать в свой рацион овощи, зелень, фрукты, а также ежедневно выпивать по стакану кислого молока, кефира или ряженки.

Об этом рассказали в польском издании Przyslijprzepis.

По словам экспертов, именно кислое молоко является настоящим сокровищем полезных элементов для организма, включая магний, кальций, калий и витамины A, группы B, D и K. Поэтому добавление стакана этого напитка в рацион будет низкокалорийным способом обогатить ужин. Более того, кислое молоко может быть употреблено даже людьми с лактозной непереносимостью, а его низкий гликемический индекс делает его подходящим для тех, кто следит за уровнем сахара в крови.

Благодаря высокому содержанию кальция, кислое молоко способствует укреплению суставов и костей, что делает его рекомендуемым не только для пожилых людей, но также для беременных женщин, чтобы обеспечить правильное развитие плода.

Кроме того, этот напиток славится своей способностью улучшать пищеварение и предотвращать запоры и метеоризм. Он также способствует снижению уровня "плохого" холестерина, предотвращает сердечно-сосудистые заболевания и язвы, и помогает поддерживать гормональный баланс и снимать стресс, что особенно важно для людей в пожилом возрасте.

Ферментированное молоко также способствует снижению воспалений в кишечнике и на коже, а также укрепляет волосы и ногти.

Ранее «Курсор» писал о том, что эксперты назвали лучшие напитки, которые помогут нормализовать сон. Полноценный ежедневный сон необходим организму для слаженной работы всех органов и систем.