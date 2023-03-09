Назван напиток, который поможет избежать проблем с сердцем

Об этом сообщило издание Daily Express со ссылкой на доктора Кэрри Ракстон из научного центра Fruit Juice Science Centre в Бельгии.
Она добавила, что апельсиновый сок также выступает источником калия, который помогает контролировать давление. Доктор советует употреблять напиток во время еды, лучше всего за ужином.
Ранее «Курсор» информировал, что ученые определили самый полезный для здоровья тип питания. Ученые говорят, что лучше всего придерживаться средиземноморской диеты и рассказали, что особенного в этом типе питания.
Напоминаем, что названы пищевые привычки, от которых нужно отказаться после 50 лет. С возрастом важно контролировать свой рацион питания, потому что правильные пищевые привычки будут обеспечивать вам хорошее самочувствие, настроение и энергичность. Эксперты рассказали, от чего следует отказаться, чтобы замедлить процесс старения и уберечь здоровье.