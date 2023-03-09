Назван напиток, который поможет избежать проблем с сердцем

Регулярное потребление апельсинового сока позволяет избежать проблем с сердцем.

Об этом сообщило издание Daily Express со ссылкой на доктора Кэрри Ракстон из научного центра Fruit Juice Science Centre в Бельгии.

По словам эксперта, один стакан апельсиновый сока ежедневно снижает систолическое артериальное давление на три миллиметра ртутного столба, а диастолическое – почти на два миллиметра ртутного столба. Он пояснил, что апельсины и апельсиновый сок содержат растительный полифенол, называемый гесперидином, который расслабляет наши кровеносные сосуды, облегчая организму контроль артериального давления. Он эффективнее усваивается из сока, чем из цельных апельсинов, потому что небольшое количество клетчатки в целых апельсинах препятствует поглощению гесперидина организмом, уточнила Ракстон.

Она добавила, что апельсиновый сок также выступает источником калия, который помогает контролировать давление. Доктор советует употреблять напиток во время еды, лучше всего за ужином.

Эксперт добавил, что исследования показывают, что употребление фруктового сока во время еды помогает повысить усвоение железа из пищи.