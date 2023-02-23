Назван самый полезный напиток с кофеином, который уменьшает жир на животе

Жир на животе, вероятно, является одной из самых больших проблем для женщин, которые хотят похудеть.

Напитки, такие как газировка, алкогольные напитки, молочные коктейли и кофе вредны для целей потери веса. Лучше всего попробовать исключить эти напитки из своего повседневного рациона, особенно чашку кофе с жирным молоком и рафинированным сахаром.

Но если вы все еще жаждете кофе, есть один напиток с кофеином, который, как сказали эксперты в области здравоохранения порталу SheFinds, может повысить ваш метаболизм и уменьшить жир на животе: зеленый чай.

Зеленый чай

Если вы ищете способ получить дозу кофеина, а также поспособствовать снижению веса, эксперты в области здравоохранения говорят, что вам не следует искать ничего, кроме зеленого чая. Этот богатый антиоксидантами напиток имеет множество преимуществ для здоровья и особенно хорош для уменьшения жира на животе.

По словам доктора Николы Джорджевич, «основной компонент зеленого чая [галлат эпигаллокатехина, также известный как EGCG] является сильным антиоксидантом, противовоспалительное действие которого научно доказано.

Доктор Акс соглашается и подтверждает: «Зеленый чай является полезным дополнением к вашему рациону, так как его потребление веками считалось естественным усилителем метаболизма благодаря особым антиоксидантным соединениям». Он продолжает: «Зеленый чай полезен не только благодаря содержанию антиоксидантов. Было также доказано, что он является естественным напитком для сжигания жира, отчасти благодаря содержащемуся в нем кофеину. Чашка зеленого чая матча не только успокаивает — регулярное употребление этого напитка может помочь уменьшить жировые отложения и снизить уровень холестерина».

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