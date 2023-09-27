Названо еще одно опасное последствие малоподвижного образа жизни

Недостаточная подвижность провоцирует развитие метаболического синдрома, ожирения, рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Малоподвижный образ жизни является проблемой мирового масштаба, поскольку вызывает ряд осложнений для здоровья. Американские специалисты выяснили, что недостаточная подвижность, среди прочего, может стать также причиной деменции.

Об этом пишет JAMA.

Исследователи провели эксперимент, участие в котором взяли более 100 тысяч человек в возрасте старше 60 лет. Добровольцев попросили носить акселерометры одну неделю 24 часа в сутки. Эти приборы отмечали все их движения. При этом у участников исследования в начале наблюдения деменции не было.

Результаты эксперимента специалисты загрузили в алгоритм машинного обучения. Также ученые изучили данные реестров больниц, чтобы узнать, у кого развилось слабоумие. Оказалось, что за 6 лет было зафиксировано 414 случаев этого заболевания. После корректировки с поправкой на демографические данные и образ жизни исследователи обнаружили, что риск деменции существенно возрастает среди пожилых, которые больше 10 часов в день мало двигаются.

"Курсор" писал ранее, что ученые изучили показатели слабоумия среди 2,1 миллиона человек и выяснили, что те, кто занимается умственными задачами, на четверть реже страдают деменцией.

Еще мы писали, чтобы снизить риск развития деменции в зрелом возрасте эксперты советуют поддерживать мозговую активность (читать, решать задачи или кроссворды), придерживаться распорядка дня и питаться правильно с обилием полезных продуктов.

Напомним, что названы пять привычек, вызывающих преждевременную старость.