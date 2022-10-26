Названо различие в работе памяти детей-геймеров и их ровесников

У детей, которые играют в видеоигры, память лучше, чем у их ровесников.

Об этом свидетельствуют результаты исследования когнитивного развития мозга подростков, пишет Jama Network.

В тестировании принимали участие 2217 детей в возрасте 8 и 9 лет. Участники самостоятельно заполнили анкету о времени, проведенном за экраном, включая пункт, в котором их просили сообщить о времени, потраченном конкретно на видеоигры. Кроме того, они проходили ряд когнитивных тестов, проверку физического и психического здоровья, а также визуализацию мозговой активности.

«Большинство исследований связывают видеоигры с последующим усилением агрессивного поведения у детей. Однако в этом случае анализ данных показал улучшение когнитивных способностей у детей, которые играли в видеоигры, по сравнению с теми, кто не играл. Это включает такие компоненты когнитивной гибкости, как торможение и рабочая память», — говорится в материале.

При этом авторы не утверждают, что видеоигры влияют на мозг позитивно и не акцентируют внимание на причинах такой взаимосвязи. Также неизвестно, в какие именно игры играли дети, принявшие участие в исследовании.

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