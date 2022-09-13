Ученые объяснили, почему во взрослом возрасте время летит слишком быстро

Для многих из нас, когда мы вспоминаем детское лето или кажущиеся бесконечными дни, проведенные в классе, эти периоды времени кажутся бесконечными. При этом наши более поздние годы взрослой жизни часто кажутся пролетевшими мимо нас как одно мгновение.

Об этом говорится в материале Studyfinds.

Отмечается, что обычно это просто принято считать еще одной из многих особенностей, которые приходят с возрастом. Новое исследование предлагает более научное объяснение: по мере старения скорость, с которой наш мозг получает и обрабатывает изображения, постепенно замедляется, что приводит к временному несоответствию в воспоминаниях.

Проще говоря, это замедление скорости визуализации мозга приводит к ускорению восприятия времени.

«Люди часто поражаются, как много они помнят из дней, которые, казалось, длились вечно в их юности. Дело не в том, что их опыт был намного глубже или более значим, просто информация обрабатывалась молниеносно», — говорит автор исследования Адриан Бежан, профессор машиностроения в Университете Дьюка.

По мнению ученых, по мере того как мы взрослеем, нервы и нейроны в нашем мозгу также взрослеют, увеличиваясь в размерах и усложняясь. Следовательно, новым нейронным сигналам (воспоминаниям) предстоит пройти более длинный путь, чем в молодости. Наши нервы также ухудшаются с возрастом, замедляя поток электрических сигналов в нашем сознании. Эти изменения означают, что для получения и обработки новых ментальных образов и воспоминаний требуется больше времени.

«Одно доказательство, которое Бежан отметил в поддержку своей теории, заключается в том, насколько чаще двигаются глаза младенцев по сравнению со взрослыми: дети обрабатывают изображения намного быстрее, чем взрослые, что приводит к более быстрым движениям глаз и быстрой интеграции информации», — говорится в статье.

Отмечается, что поскольку пожилые люди обрабатывают гораздо меньше изображений в течение заданного периода времени, чем в молодости, кажется, что время течет быстрее.

«Человеческий разум чувствует изменение времени, когда меняются воспринимаемые образы. Настоящее отличается от прошлого тем, что изменилось ментальное видение, а не потому, что чьи-то часы звенят. В юности дни длятся дольше, потому что молодой ум получает за один день больше образов, чем тот же ум в старости», ​​— подытоживает Бежан.

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