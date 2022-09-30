Ученые нашли самого старого в мире глупыша

Исследователи установили точный возраст глупыша с помощью кольцевания. Благодаря этому кусочку металла был установлен новый рекорд продолжительности жизни этих удивительных существ.

Об этом сообщает Daily Mail.

Свое забавное название эти животные получили из-за своей доверчивости и практически полного отсутствия страха перед людьми. Однако, глупыми их назвать нельзя – наоборот, ученые их считают сообразительными и трудолюбивыми существами. По словам орнитологов, эти птицы имеют сентиментальный характер и часто возвращаются в места гнездования, где они родились.

Согласно научным данным, средний представитель этого вида живет до 30 лет, но существует мнение, что они способны доживать до 60-летнего возраста. Как ученым удалось точно установить возраст глупыша с необитаемого острова по названию Эйнхаллоу (Оркнейские острова)? Всё просто, они изучили пронумерованное кольцо и установили, что это животное появилось на свет в 1975 году.

Почти спустя полвека, 5 июня 2021 года, птица была замечена на этом необитаемом острове. В тот момент ей было ровно 45 лет 9 месяцев и 12 дней. Если конкретно этому глупышу удалось дожить до наших дней, то ему уже 47 лет, что делает его самым старым представителем своего вида.

По состоянию на сегодня нашу планету населяют два живых вида глупышей — северные и южные. Первые населяют океаны Северного полушария, а вторые – территории возле Антарктиды и Южного океана. Рекордсмен принадлежит к виду северных.

Эти птицы гнездятся на скалистых краях утесов и выделяются своеобразными «трубочками» на клюве, благодаря которым отфильтровывают соль из морской воды. Как и многие морские птицы, они характеризуются поздним взрослением и начинают размножаться лишь в возрасте от 6 до 12 лет.

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