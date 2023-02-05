Названы алкогольные напитки, делающие человека наиболее агрессивным

Специалисты пришли к выводу, что крепкий алкоголь негативно влияет не только на здоровье человека, но и на его психологическое состояние, а также подрывают работу нервной системы.

В ходе масштабного эксперимента ученые из Королевского колледжа Лондона обращали внимание на эмоции, связанные с употреблением различных видов алкоголя и фиксировали их.

Об этом пишет портал Glamour.

Сообщается, что было опрошено около 30 тысяч добровольцев из 21 страны мира в возрасте от 18 до 34 лет. Участников исследования спрашивали о том, какие именно алкогольные напитки они предпочитают и как они влияют на их настроение, а также способны ли они «качать» и «расшатывать» их эмоциональный фон.

Так, было установлено, что водка чаще всего вызывает агрессию у респондентов и толкает их совершать неконтролируемые поступки. Также в первую тройку попали коньяк и виски. Авторы исследования пришли к однозначному выводу, что те люди, которые злоупотребляют крепким алкоголем, склонны к неадекватному и агрессивному поведению, а также чаще других оказываются вовлеченными в драки.

Как сообщал Курсор, некоторые лекарства нельзя употреблять вместе с алкогольными напитками, это может критично сказаться на здоровье.

Одни алкогольные напитки могут не оказать вредного воздействия, но другие рискуют привести к опасному для жизни отравлению.

При приеме лекарства оно попадает в желудок, откуда переносится в печень, метаболизируется и расщепляется, прежде чем попасть в кровь. Дозировка каждого лекарства рассчитывается исходя из степени метаболизма, происходящего в печени.

Алкоголь также попадает в печень и там расщепляется, что может серьезно повлиять на метаболизм лекарства.

Отдельные препараты могут перерабатываться в большей степени, что может привести к недостаточному количеству препарата в кровотоке, чтобы быть эффективным. Другие лекарства, наоборот, метаболизируются меньше, а значит вы рискуете получить передозировку.

Кроме того, некоторые эффекты алкоголя (например, сонливость) могут накладываться на аналогичные свойства лекарства.

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