Названы болезни, которые будут развиваться в связи с глобальным потеплением

Международные инициативы по борьбе с болезнями в значительной степени возобновились после серьезного влияния пандемии, вызванной COVID-19.

Изменение климата препятствует усилиям по борьбе с тремя наиболее смертоносными инфекционными болезнями в мире – СПИДом, туберкулезом и малярией.

Об этом рассказал глава Глобального фонда по борьбе с этими заболеваниями Питер Сэндс, сообщает Reuters.

В отчете фонда о результатах за 2023 год отмечено, что международные инициативы по борьбе с болезнями в значительной степени возобновились после серьезного влияния пандемии, вызванной COVID-19.

“Однако растущие проблемы изменения климата означают, что мир, вероятнее всего, не достигнет цели покончить со СПИДом, туберкулезом и малярией до 2030 года без чрезвычайных шагов”, – пояснил Сэндс.

По его словам, малярия распространяется в высокогорных частях Африки, где раньше было слишком холодно для переносящих заболевания москитов.

Также отмечено, что экстремальные погодные явления, в частности наводнения, перегружают службы здравоохранения, приводят к миграции населения и вызывают рост заболеваемости.

При этом Сэндс отметил, что в странах, охваченных конфликтом, таких как Судан, Афганистан и Мьянма, а также Украина, широкий охват населения для оказания помощи в лечении и профилактике от этих болезней чрезвычайно сложная задача из-за отсутствия безопасности.

В то же время, как подчеркнул Сэндс, есть и положительные моменты. Например, в 2022 году в странах, куда инвестирует Глобальный фонд, лечились от туберкулеза 6,7 миллиона человек, что на 1,4 миллиона больше, чем в предыдущем году. Фонд также помог обеспечить 24,5 миллиона человек антиретровирусной терапией ВИЧ и раздал 220 миллионов москитных сеток.

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